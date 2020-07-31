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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук познакомил новую возлюбленную с родителями

15:45 31 июля 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который после развода с Еленой Войченко живет с новой возлюбленной Кристиной Горняк, познакомил девушку с родителями. Она рассказала, что вместе они активно проводят выходные, частенько наведываются в гости к маме Владимира, которая живет в Умани. Кристина также представила телеведущего своим родными.

«Мои родные прекрасно относятся к Владимиру. У нас есть такая традиция: когда появляется выходной, мы едем с ночевкой к моей маме и сестре. Они живут под Киевом. Делаем шашлыки, пьем вино, общаемся до поздней ночи», — рассказала Кристина в программе «Зірковий шлях».

Она добавила, что Владимир быстро нашел общий язык с ее близкими.

«Бывает так, что я иду раньше спать, а Владимир с мамой продолжают секретничать на кухне. О чем они говорят, мне не рассказывают», — призналась Кристина каналу «Украина».

Она также знакома с родителями и бабушкой шоумена. Уверяет, что их общение «супер».

Недавно Владимир с Кристиной вместе отдохнули в Турции. Также Кристина рассказала о страшной аварии, в которую попала в студенческие годы. Из-за травмы позвоночника девушка два месяца не могла ходить.

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