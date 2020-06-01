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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук рассказал, какое имущество оставил бывшей жене после развода

18:55 1 июня 2020
Владимир Остапчук
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Телеведущий Владимир Остапчук, который развелся с Еленой Войченко еще в марте, рассказал, как они поделили нажитое за 12 лет брака имущество. По словам шоумена, две квартиры и автомобиль он оставил бывшей жене. А деньги разделили пополам.

«В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно», — убеждал Остапчук в интервью каналу «Украина».

Чтобы ускорить бракоразводный процесс, Елена официально отказалась от алиментов. Но Владимир уверяет, что материально поддерживает своих детей постоянно.

«Мы договорились с Еленой о том, что я буду добровольно платить деньги, содержать детей. Как папа, поверьте мне, все сделаю, чтобы они жили всегда в комфорте», — заявил Владимир в программе «Зірковий шлях».

Ранее Елена Войченко отметила, что бывший муж ищет «новую маму» для детей. Якобы об этом он говорил с дочерью Эмилией. Остапчук же в комментарии «ФАКТАМ» назвал эти слова клеветой.

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