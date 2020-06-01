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Владимир Остапчук рассказал, какое имущество оставил бывшей жене после развода
Телеведущий Владимир Остапчук, который развелся с Еленой Войченко еще в марте, рассказал, как они поделили нажитое за 12 лет брака имущество. По словам шоумена, две квартиры и автомобиль он оставил бывшей жене. А деньги разделили пополам.
«В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно», — убеждал Остапчук в интервью каналу «Украина».
Чтобы ускорить бракоразводный процесс, Елена официально отказалась от алиментов. Но Владимир уверяет, что материально поддерживает своих детей постоянно.
«Мы договорились с Еленой о том, что я буду добровольно платить деньги, содержать детей. Как папа, поверьте мне, все сделаю, чтобы они жили всегда в комфорте», — заявил Владимир в программе «Зірковий шлях».
Ранее Елена Войченко отметила, что бывший муж ищет «новую маму» для детей. Якобы об этом он говорил с дочерью Эмилией. Остапчук же в комментарии «ФАКТАМ» назвал эти слова клеветой.134
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!