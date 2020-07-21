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«Два месяца не вставала»: девушка Владимира Остапчука рассказала о страшной аварии
Девушка телеведущего Владимира Остапчука, поставившего точку в публичных разборках с бывшей женой, Кристина Горняк поделилась драматическими подробностями прошлого. Она рассказала о страшной аварии, которая едва не стоила ей жизни.
«Мне было 17 лет. Первый курс университета. Я отпраздновала День юриста. Заняла первое место в конкурсе „Мисс факультета“. Потом мы отметили мой день рождения. У меня была прекрасная осень. И затем я попала в аварию. Она меня очень сильно потрясла, потому что я два месяца не ходила. У меня был перелом 9 и 10 грудного позвонка», — рассказала Кристина в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Аварии можно было бы избежать. Но так случилось, что девушка оказалась в том месте, в то время.
«Я стояла на остановке и ждала маршрутку. Мимо проезжал знакомый, увидел меня и предложил: „Я тебя подвезу“. Я согласилась. А потом в дороге на встречную полосу вылетела фура. Лучше бы я дождалась маршрутку. Однако мы оказываемся в том месте, где должны быть», — поделилась девушка Остапчука.
Травмы на два месяца приковали девушку к постели. Родители забрали Кристину из больницы и ухаживали за ней дома.
«Я лежала ровно на доске без подушек, ела из трубочки. Я два месяца вообще не вставала», — призналась Кристина и добавила, что это был самый сложный период в ее жизни. Эта авария многое изменила. Горняк стала больше ценить то, что имеет.
«Из-за травм я не могу поднимать тяжелое и делать еще много чего. Но я хожу — это главное. Я не в инвалидном кресле. Я живу полноценной жизнью и очень благодарна за это», — говорит Кристина и советует всем не откладывать на завтра моменты счастья.
Напомним, развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко бурно обсуждался в сети. Кристину называли разлучницей. Но возлюбленная телеведущего себя таковой не считает. Она говорит, что они начали встречаться, когда семья Владимира уже распалась.
Сейчас Владимир с Кристина вместе отдыхают в Турции.265
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