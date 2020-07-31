Чемпион мира-вегетарианец завершил футбольную карьеру (фото, видео)

Вслед за полузащитником Андре Шюррле свою футбольную карьеру завершил еще один чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии — 32-летний экс-игрок «Ювентуса» Бенедикт Хеведес, последним клубом которого был московский «Локомотив», сообщает Spiegel.

«За последние два года я провел 50 матчей за «Локомотив», включая игры в Лиге чемпионов, мы брали трофеи. Конечно, я заметил, что теперь приходится тратить больше времени на восстановление. Я бы мог компенсировать это опытом.

Но недавно я путешествовал с женой и ребенком по югу Франции. Тогда я заметил, какое удовольствие я получаю, проводя время с сыном. В тот момент футбол потерял значение для меня. Сейчас нашему сыну почти два года и, к сожалению, я редко бывал рядом, когда жил в Москве. Я очень скучал по семье.

Это трудный шаг. Мне до конца нравилось играть в футбол. Сложно миновать этот момент. Возможно, на меня повлияли матчи в период пандемии", — цитирует Бенедикта Хеведеса немецкое издание.

«Grazie. Spasibo. Obrigado. Danke», — написал футболист в Twitter.

Отметим, что в сборную Германии Хеведес вызывался с 2011 по 2017 год. В футболке бундестим он не только стал чемпионом мира, но и завоевывал бронзовые медали Евро-2012 и Евро-2016. А еще раньше — в 2009-м — Бенедикт вместе с нынешними звездами футбола Мануэлем Нойером, Матсом Хуммельсом, Джеромом Боатенгом, Тони Кроосом, Месутом Езилом и Сами Хедирой выиграл молодежный чемпионат Европы.

К слову, футболист вполне вообще не поехать на триумфальный для немцев ЧМ-2014 в Бразилию, где Хеведес отыграл все матчи. Незадолго до турнира он вместе с партнером по «Шальке» Юлианом Дракслером, участвуя в съемках рекламного ролика, ехал на автомобиле, за рулем которого сидел гонщик Формулы-1 и чемпион мира Нико Росберг. Машина попала в аварию (СМИ сообщали, что спортсмены сбили двух пешеходов), а водитель и пассажиры лишь чудом избежали серьезных травм.

Кстати, чемпион Италии, а также обладатель Кубков Германии, Италии и России Бенедикт Хеведес, как и его супруга, вегетарианец. Будущий знаменитый футболист познакомился с женой Лизой Везеллер, свой землячкой, еще 15-летним. Супруга всегда поддерживала мужа во время матчей, а Бенедикт выхаживал Лизу, когда та слегла с аутоиммунным заболеванием (футболист отпрашивался с тренировок и не отходил от жены в больнице). В прошлом году у пары родился сын Бас Антониус.

Бенедикт с женой Лизой

Со своим четвероногим другом

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Фото Getty Images, Instagram

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