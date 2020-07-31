Это рекомендация: в Киеве дали разъяснение об исполнении гимна в школах

В Киевском горсовете объяснили принятое решение о начале занятий в школе с исполнения Государственного Гимна Украины, уточнив, что это — рекомендация, а не обязанность.

В горсовете отмечают, что ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины.

«Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-нардеп Олесь Доний, комментируя решение Киевсовета, высказал опасение, что оно может вызвать противоположный эффект — когда в школе в старших классах будут появляться «диссиденты», выступающие против «навязывания».

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