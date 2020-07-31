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Жан-Клод Ван Дамм прилетел в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине
Компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик с политическими интригами на государственном уровне The Last Mercenary. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, съемки уже стартовали. В Киев приехал исполнитель центральной роли, известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Также в фильме сыграет Албан Иванов. Основная часть съемок будет проходить в украинской столице, а также в Париже. Сюжет картины будет разворачиваться во Франции.
Также Ткаченко сообщил, что за съемочный процесс в Украине отвечают международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media. Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст. Съемки планируют завершить осенью.
«Интересно посмотреть, как Украина превратится во Францию. Ну, а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла», — написал Александр Ткаченко.
Напомним, Жан-Клод Ван Дамм не раз бывал в Украине, сыграл в клипе Ирины Билык и в 2010 году планировал снимать здесь фильм «Башня», но анонсированный проект так и остался на уровне разговоров. Также у голливудской звезды здесь появилась любимая девушка по имени Алена.82
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