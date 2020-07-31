«Как раз собирались взорвать банкомат»: в Виннице арестовали налетчиков-рецидивистов (фото)

Двое донецких рецидивистов, которых подозревают в попытке подрыва банкомата в Виннице, арестованы с возможностью внесения 600 тысяч гривен залога. Между тем правоохранители полагают, что это не первое их подобное преступление… Только за год на Виннитчине произошло около десятка подрывов и краж из банкоматов.

— Двух подозреваемых задержали около 4 утра в момент совершения преступления. Мужчины родом из Славянска Донецкой области. Раньше они уже неоднократно были судимы за корыстные преступления, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель Винницкой местной прокуратуры Дмитрий Кубик. — Пока что они отказываются от каких-либо показаний. Сейчас их проверяют на причастность к подобным преступлениям как в Виннице и Винницкой области, так и по всей территории Украины.

Задержанным уже вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — незавершенное покушение на кражу и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, по предварительному сговору группой лиц. Винницкий городской суд взял обоих граждан под стражу на время следствия.

«ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые детали задержания. Налетчики готовились «к делу» примерно между 2 и 4 часами ночи. Только собирались «распотрошить» банкомат в помещении зоомагазина в спальном районе. Когда злоумышленники уже стали закачивать газовую смесь, чтобы взорвать ее, как на месте оказались оперативники уголовного розыска и бойцы спецподразделения «КОРД» областной полиции. Спасаясь от преследования, нападавшие заехали в дворы многоэтажек неподалеку от места преступления на своем автомобиле «Ауди» и разбежались в разные стороны. На бегу лихорадочно пытались переодеться и избавиться от своей одежды и улик. Но были быстро задержаны оперативниками и бойцами спецназа…

— У самих задержанных и в их автомобиле следователи и оперативники обнаружили и изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, другие вещественные доказательства, — сообщила начальник отдела коммуникаций винницкой областной полиции Анна Олейник. — По месту проживания фигурантов проводятся обыски, правоохранители документируют их преступную деятельность.

Более детально комментировать ход следствия в областной полиции категорически отказались… Молчание винницких правоохранителей нетрудно понять. Ведь в прошлом и в этом году по Винницкой области и соседним регионам прокатилась целая волна краж, подрывов и расстрелов банкоматов различных банков по одинаковому сценарию.

Самое резонансное нападение на банкомат произошло в поселке Дашев Ильинецкого района. Как уже сообщали «ФАКТЫ», посреди ночи в самом центре села нападавшие сначала около получаса расстреливали банкомат в помещении местного магазина из автоматов, а затем взорвали двери двумя гранатами… Чудом под пули и взрывы не попал никто из случайных прохожих… По неофициальной информации, тогда было похищено около миллиона гривен. До сих пор ни один из дерзких налетов не раскрыт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на столичном Подоле злоумышленники подорвали банкомат и скрылись с деньгами.

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