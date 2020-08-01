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Подложили: Польша обвиняет Россию в крушении самолета Качиньского
Причиной крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в Смоленской области в 2010 году стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием преднамеренных действий, связанных в том числе с ремонтом борта.
Об этом в сейме сообщила польская комиссия по повторному расследованию катастрофы, передает телеканал Polsat News.
В пятницу, 31 июля, польские специалисты опубликовали промежуточный отчет за несколько лет работы, в котором заявили, что причиной катастрофы стал взрыв, раздавшийся внутри самолета.
По версии членов комиссии, на борту самолета Ту-154 произошло два взрыва: один — в дальней части левого крыла, второй — непосредственно возле фюзеляжа. Об этом, в частности, свидетельствуют состояние тел погибших и конструктивные элементы упавшего самолета.
В отчете сказано, что на обломках разбившегося Ту-154 обнаружили следы трех видов взрывчатки — тротила, гексогена и пентрита.
Члены комиссии уверены, что самолет не мог получить «таких повреждений» только из-за столкновения с землей. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — сказано в отчете.
Также в Польше заявили, что тротил, который якобы стал причиной взрыва самолета Ту-154 в 2010 году, приведшего к гибели польского президента Леха Качиньского, был заложен во время ремонта самолета в России.
При этом утверждается, что польская и британские лаборатории, где проводили исследования в связи с крушением президентского самолета, подтвердили наличие следов взрывчатых веществ. Они якобы обнаружили там частицы тротила, пентрита и RDX (гексогена).
Кроме того, подчеркивается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 № 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 № 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году».
«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — уверена комиссия.
Также в сейме обвинили российских следователей в попытке скрыть доказательства взрыва на борту самолета при расследовании катастрофы.
Как передает агентство Polska Agencja Prasowa, глава комиссии по расследованию крушения самолета, бывший министр обороны Антоний Мачеревич представил сейму фильм с предварительными данными расследования. При этом, по словам Мачеревича, фильм является приложением к отчету, который еще не был официально принят. По его словам, комиссия официально представит этот отчет в течение следующего квартала. Как известно, Мачеревич и ранее называл авиакатастрофу терактом. В апреле 2018 года комиссия под его руководством опубликовала отчет о крушении самолета, в котором опровергались доводы о том, что лайнер разбился не из-за ошибки экипажа. В качестве причины происшествия назывались взрывы на борту.
Напомним, что самолет Ту-154, на котором президент Польши Лех Качиньский и еще несколько десятков чиновников и представителей высшего военного командования страны летели в Смоленск, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку. На борту находились 96 человек, все они погибли. Польша неоднократно призывала Россию вернуть обломки самолета. Так, в очередную годовщину — 10 апреля — польские дипломаты передали в российское посольство ноту с аналогичным призывом.
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