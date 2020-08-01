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Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС: что об этом известно
В Китае прошла церемония запуска глобальной системы BeiDou-3, которая задумывалась как как альтернатива существующим системам ГЛОНАСС, GPS и Galileo, и которой было бы по силам обеспечивать стабильную навигацию в Поднебесной, вопреки проискам других государств.
Ожидается, что BeiDou-3 начнет работу уже в этом году, пишет Freenews.
Издание напоминает, что собственную систему спутников Китай начал создавать в 2000 году. Тогда она называлась BeiDou-1 и была экспериментальной. Сеть из трех спутников покрывала только территорию КНР в течение 12 лет, пока ей на смену не пришла система второго поколения — уже из 16 спутников. С ее помощью КНР смогла поставлять услуги странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
С 2015 года началось развитие третьего поколения сети — BeiDou-3, но состоит она из 30 спутников и уже покрывает всю поверхность Земли. Последний был запущен 23 июня с космодрома в провинции Сычуань, он же стал 55-м аппаратом всей системы BeiDou. Однако сейчас на орбите находятся всего 35 спутников, входящих в китайскую навигационную систему, — остальные вывели из строя.
Главный конструктор BeiDou-3 Ян Чанфэн сказал, что она может использоваться в разных областях. Современные системы навигации и определения времени будут полезны в развитии транспортных сетей, сельском хозяйстве, а также для предотвращения и ликвидации последствий катаклизмов. По словам разработчиков, BeiDou-3 сможет определять положение объектов с точностью до миллиметра.
Они считают, что новая сеть станет основным двигателем роста рынка. Рань Чэньци, генеральный директор китайского управления спутниковой навигации, сказал, что они планируют построить более умную и доступную сеть к 2035 году: она будет одинаково эффективна и в космосе, и на дне океана.
Правительство Китая заявило, что система позволяет стране полностью отказаться от американских, европейских и российских услуг. Кроме того, они считают, что с запуском BeiDou-3 у людей появилась возможность пользоваться более качественной системой навигации.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом месяце SpaceX запустила ракету с самым мощным спутником GPS для Космических сил США.21
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