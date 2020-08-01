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Спорт

Умер уникальный футболист, сыгравший на двух чемпионатах мира (фото)

13:25 1 августа 2020
Стефен Татав

В Камеруне на 58-м году жизни скончался легендарный для страны футболист Стефен Татав, последнее время имевший серьезные проблемы со здоровьем и боровшийся с тяжелой болезнью. Ранее от сердченого приступа в 21 год умер экс-футболист итальянской «Ромы» камерунец Джозеф Буассе.

Этот защитник, большую часть карьеры выступавший на родине, и по сей день является единственным камерунцем, который с капитанской повязкой выводил на поле своих партнеров в двух финальных турнирах мировых первенств — в Италии-1990 и США-1994.

Примечательно, что Татав стал уже третьим представителем поколения камерунского футбола 1990-х, который покинул этот мир. В 2013 году от легочной инфекции скончался бывший полузащитник «неукротимых львов» Луи-Поль М’Феде, а в декабре 2017-го не стало экс-защитника Бенджамина Массинга.

Добавим, что Стефен, выступая на родине за клубы «Тоннер» и «Олимпик Мволе», трижды стал обладателем Кубка Камеруна (в 1989-м, 1991-м и 1992-м). Также один сезон отыграл в Японии за «Тосу Фьючерс», став первым африканским футболистом в местной лиге.

В составе же сборной Камеруна, за которую в период с 1986-го по 1994-й провел 63 матча и забил три мяча, стал победителем Кубка африканских наций в 1988 году. На ЧМ-1990 в Италии защитник вместе с партнерами под руководством советского наставника Валерия Непомнящего дошел до четвертьфинала, записав на свой счет в том числе и победу над действующими чемпионами мира аргентинцами, а на ЧМ-1994 был участником матча, в котором украинец Олег Саленко установил рекорд мировых первенств, забив в одном поединке пять мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный чемпион мира по футболу англичанин Джек Чарльтон.

Фото Getty Images

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