Эффект домино: на трассе Киев — Харьков разбились сразу четыре фуры (видео)

1 августа около четырех часов утра под райцентром Лубны Полтавской области на трассе Киев — Харьков, где недавно в результате столкновения джипа и маршрутки погибли два человека, произошло масштабное ДТП с участием четырех многотонных автомобилей.

— Недалеко от села Вилы, через которое проходит автотрасса Киев — Харьков, водители двух МАНов и одного ДАФа остановились в ряд на обочине на ночной отдых, — рассказала «ФАКТАМ» старший инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — В 3:40 ехавший в попутном направлении МАН на полном ходу врезался в крайний в ряду МАН, в результате чего стоящие автофургоны по очереди начали сдвигаться с места, ударяя друг друга. 58-летний водитель большегрузной машины из Черкасской области, на которую пришелся основной удар, получил телесные повреждения и госпитализирован в Лубенскую больницу интенсивного лечения, где проходит необходимые исследования. В случае, если врачи квалифицируют его травмы как легкие телесные повреждения, виновник ДТП будет привлечен к административной ответственности, а если как средние или тяжелые — в отношении него будет открыто уголовное производство.

Причина аварии пока не озвучена. Но, скорее всего, под утро водитель большегруза просто устал и на какую-то долю секунды отключился…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре грузовик таранил троллейбус, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.

Видео «Киев Оперативный»

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