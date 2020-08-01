Одному оторвало ногу, у второго выбит глаз: в Киеве произошло жуткое ДТП с маршруткой (видео)

В Киеве на Лесном массиве 1 августа Mersedes влетел в маршрутку. Инцидент произошел около 12:00. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Киев оперативный».

«Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого — выпал глаз, у еще одного — просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Стоп коррупции», в маршрутке пассажиров не было.

Как писали «ФАКТЫ», 1 августа на автодороге Васильевка-Бердянск в Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека.

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