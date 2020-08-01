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В ДТП под Запорожьем погибли четыре человека: первые подробности и фото с места аварии
В субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка-Бердянск в Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека. Ранее смертельная авария произошла под Киевом.
По предварительным данным, под Запорожьем водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN, сообщили в областном главке полиции.
В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.
Для деблокации тел погибших привлекали спасателей ГСЧС и спецтехнику.
Напомним, накануне в оккупированном Крыму на скоростной трассе под Белогорском в ДТП погибли 9 человек.224
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