В ДТП под Запорожьем погибли четыре человека: первые подробности и фото с места аварии

В субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка-Бердянск в Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека. Ранее смертельная авария произошла под Киевом.

По предварительным данным, под Запорожьем водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN, сообщили в областном главке полиции.

В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Для деблокации тел погибших привлекали спасателей ГСЧС и спецтехнику.

Напомним, накануне в оккупированном Крыму на скоростной трассе под Белогорском в ДТП погибли 9 человек.

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