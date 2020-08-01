Путин не решится на вторжение в Украину осенью: глава СВР назвал причины

Российская Федерация развернула вокруг Украины мощную военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

«20-я армия — уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия — почти 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус — объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время», — сказал он, пишет «Зеркало недели».

По словам Кондратюка, Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство — для Москвы вопрос лишь времени и возможностей.

«Принятие стратегического решения о проведении в той или иной форме наступательной силовой операции против Украины (в частности в районе Северо-Крымского канала) ограничивают следующие факторы: падение цен на мировых рынках нефти и газа и уменьшение поступлений в российский бюджет; надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом; приближение местных выборов в Украине и надежды Москвы усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме; отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии, а также опосредованно в рамках армяно-азербайджанского конфликта; местные выборы в РФ в сентябре 2020 г. при падении рейтинга доверия к Путину до 23% и росте протестной активности», — пояснил он.

По мнению главы СВР, от приказа о наступлении Кремль удерживают также перипетии предвыборной ситуации в США и развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на Востоке Украины в минском и нормандском форматах.

«Но объединение концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах с ходом переговорного процесса „не по российскому сценарию“ существенно повышает готовность Москвы в который раз пересечь „красную линию“. По нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года», — говорит Кондратюк.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко заявил, что Россия, которая в сентябре запланировала военные учения «Кавказ-2020», может в конце сентября — начале октября этого года начать военные действия в Черном море.

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