- 16:31 Не имея авторитета, вселяют страх: в Штабе ООС рассказали, как мирное население заставляют пополнять ряды боевиков
- 16:19 Путин не решится на вторжение в Украину осенью: глава СВР назвал причины
- 16:11 Стал известен обладатель «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов
- 16:09 Ольга Ляховая: «Дом для бедной кенийской семьи мы строили целых 10 дней»
- 15:40 В Сумах десятки людей перекрыли железную дорогу, требуя наказания для группы подростков: что произошло
- 15:24 Одному оторвало ногу, у второго выбит глаз: в Киеве произошло жуткое ДТП с маршруткой
- 14:33 Украина пересмотрела перечень стран “красной” и “зеленой” зоны: озвучены требования для въезжающих
- 14:31 Эффект домино: на трассе Киев — Харьков разбились сразу четыре фуры
- 13:45 На всех КПВВ на линии разграничения будут созданы центры оказания админуслуг
- 13:32 Жена расчлененного рэпера Картрайта не признает свою вину в убийстве мужа
- 13:25 Умер уникальный футболист, сыгравший на двух чемпионатах мира
- 13:11 Кулеба назвал два компромисса, к которым Украина готова ради возвращения Донбасса
Путин не решится на вторжение в Украину осенью: глава СВР назвал причины
Российская Федерация развернула вокруг Украины мощную военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.
«20-я армия — уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия — почти 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус — объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время», — сказал он, пишет «Зеркало недели».
По словам Кондратюка, Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство — для Москвы вопрос лишь времени и возможностей.
«Принятие стратегического решения о проведении в той или иной форме наступательной силовой операции против Украины (в частности в районе Северо-Крымского канала) ограничивают следующие факторы: падение цен на мировых рынках нефти и газа и уменьшение поступлений в российский бюджет; надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом; приближение местных выборов в Украине и надежды Москвы усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме; отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии, а также опосредованно в рамках армяно-азербайджанского конфликта; местные выборы в РФ в сентябре 2020 г. при падении рейтинга доверия к Путину до 23% и росте протестной активности», — пояснил он.
По мнению главы СВР, от приказа о наступлении Кремль удерживают также перипетии предвыборной ситуации в США и развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на Востоке Украины в минском и нормандском форматах.
«Но объединение концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах с ходом переговорного процесса „не по российскому сценарию“ существенно повышает готовность Москвы в который раз пересечь „красную линию“. По нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года», — говорит Кондратюк.
Как писали «ФАКТЫ», ранее главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко заявил, что Россия, которая в сентябре запланировала военные учения «Кавказ-2020», может в конце сентября — начале октября этого года начать военные действия в Черном море.222
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пришел на АЗС за бутербродом: стали известны подробности ликвидации «полтавского террориста» (видео)
В Сумах десятки людей перекрыли железную дорогу, требуя наказания для группы подростков: что произошло
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: м/с
Давление: мм