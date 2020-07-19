Россия внезапно перебросила военную авиацию к границе с Украиной: что происходит

Воздушно-космические силы России осуществили переброску самолетами Ил-76 личного состава и военной техники разведывательных подразделений из Тверской области на прилегающие к территории Украины аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области.

Перебазирование произведено в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности, объявленной президентом Владимиром Путиным 17 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В соответствии с обнародованной информацией, всего на оперативные аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники, а еще около 150 самолетов и вертолетов проверили на готовность к перебазированию.

Одновременно российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в т. ч. в аннексированном Крыму.

«Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами „Панцирь-С“, из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М», — говорится в сообщении, которое приводит Крым.Реалии.

Напомним, в ответ на внезапную проверку российских войск украинские военные запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

В интервью «ФАКТАМ» бывший руководитель бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж оценил возможность прямого вторжения российских войск в Украину.

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