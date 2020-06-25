Украина

Украина входит в период высокой вероятности прямого вооруженного вторжения российских войск. Об этом предупредил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его оценке, угрозы будут актуальны до конца сентября, когда Россия начнет стратегические учения «Кавказ-2020».

К их проведению привлечены полигоны в т. ч. в аннексированном Крыму и Южном воинском округе, где будут сосредоточены большое количество вооружения и военной техники. Там, начиная уже с июля-августа будут проводить отдельные специальные учения подразделений родов войск Вооруженных сил РФ, в ходе которых будут отрабатываться преодоление водных преград, мобилизационные мероприятия, а также взаимодействие между военным руководством и местной властью.

«Для нас угроза связана с тем, что российские войска выйдут на полигоны, проводить боевое слаживание. А как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск являются наиболее опасными — они могут быстро перейти от обучения к непосредственному применению. Многие эксперты склоняются к тому, что это может произойти», — сказал Скибицкий в интервью Укринформу.

Он также констатировал, что Россия не отказалась от своего стратегического плана создания сухопутного коридора в аннексированный Крым, и одной из составляющих этого плана является давление на Киев с требованием возобновить водоснабжение Крыма.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский предупредил Путина о катастрофических последствиях прямого военного вторжения в Украину.

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