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Угроза абсолютно реальна: в разведке назвали сроки возможного масштабного вторжения России в Украину
Украина входит в период высокой вероятности прямого вооруженного вторжения российских войск. Об этом предупредил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его оценке, угрозы будут актуальны до конца сентября, когда Россия начнет стратегические учения «Кавказ-2020».
К их проведению привлечены полигоны
«Для нас угроза связана с тем, что российские войска выйдут на полигоны, проводить боевое слаживание. А как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск являются наиболее опасными — они могут быстро перейти от обучения к непосредственному применению. Многие эксперты склоняются к тому, что это может произойти», — сказал Скибицкий в интервью Укринформу.
Он также констатировал, что Россия не отказалась от своего стратегического плана создания сухопутного коридора в аннексированный Крым, и одной из составляющих этого плана является давление на Киев с требованием возобновить водоснабжение Крыма.
Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский предупредил Путина о катастрофических последствиях прямого военного вторжения в Украину.426
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Угроза абсолютно реальна: в разведке назвали сроки возможного масштабного вторжения России в Украину
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...