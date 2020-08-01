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Задели за живое: звезда сборной Бразилии выиграл суд у строительной компании
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Давид Луис, мастерски показывающий фокусы с картами, выиграл судебное дело у бразильской строительной компании Wemake Construções, незаконно использовавшей изображение его лица для рекламы.
Вполне возможно, что звездный футболист, за годы выступлений в «Бенфике», «Челси» и «ПСЖ» выигравший 16 трофеев, и не обратил бы внимания на подобную уловку строителей. Но все дело в том, что Давида фактически задели за живое, разместив в рекламе лицо плачущего Луиса после самого крупного поражения в истории сборной Бразилии (1:7), да еще и от Германии в полуфинале ЧМ-2014.
«Когда вы доверяете любителям заботу о мечтах семьи, всегда получается 1:7», — было подписано фото, что, естественно, не могло не возмутить защитника. Примечательно, что суд первой инстанции не удовлетворил иск Луиса, посчитав, что реклама затрагивала игрока только как публичное лицо и не оценивала его профессиональную деятельность. Но после поданной апелляции Давиду таки удалось выиграть процесс.
Теперь в качестве моральной компенсации футболист получит 30 тысяч бразильских реалов (почти 5 тысяч евро). При этом его недельная зарплата в «Арсенале» составляет 133 тысячи евро. Получается, после долгого судебного процесса Давид Луис заработал сумму, которую получает в клубе за шесть часов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар хотел отсудить у «Барселоны» 43,6 млн евро, но проиграл и теперь сам должен выплатить в качестве компенсации 6,7 млн евро.43
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