В Крыму второе за два дня крупное ДТП с автобусом: среди пострадавших много детей (видео)

В аннексированном Крыму после столкновения микроавтобуса и стоявшего на обочине КамАЗа на скоростной трассе под Белогорском произошла новая масштабная авария. На сей раз автобус и легковушка столкнулись в Севастополе.

Травмы получили 14 пассажиров, среди которых — шестеро детей.

Бампер машины оказался сильно искорежен, а по асфальту разлетелись обломки и стекло.

По предварительным данным, водитель иномарки был пьян.

Как сообщили очевидцы, авария произошла, когда ехавший по трассе Mercedes протаранил ехавший впереди автобус.

В сети появилось видео с места автокатастрофы.

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По данным крымских СМИ, пострадавшие с травмами средней степени тяжести были доставлены в медучреждения города — в Первую горбольницу имени Пирогова и Центр охраны здоровья матери и ребенка. Пятеро взрослых после врачебного осмотра от госпитализации отказались.

Напомним, ранее стало известно об увеличении числа погибших в ДТП на скоростной трассе под Белогорском. На данный момент оккупационные «власти» подтвердили гибель 9 человек — водителя «Mercedes-Benz Sprinter» и 8 его пассажиров. Большинство скончались на месте аварии, еще один мужчина умер в больнице.

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