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"Я смотрю, наши старшие братья приумолкли": Лукашенко послушал доклад о задержанных "вагнеровцах" (видео)
В Беларуси суд принял решение о заключении под стражу 33 граждан России — боевиков ЧВК «Вагнер», задержанных накануне под Минском, а президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
Он призвал оперативников «с задержанными обращаться работать аккуратно» и обратил внимание на показательный факт — по его словам, в Москве уже «не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул».
«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — цитирует бацьку государственное агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, 33 россиян были только первой группой «из 180 или 200 человек», которых должны были перебросить в Беларусь, причем без ведома официального Минска. Также президент Беларуси подчеркнул, что разрешение на приезд военнослужащих в страну может давать только он.
«С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — сказал Лукашенко, призвав «предъявить обществу правду».
Отметим, что Украина уже обратилась к компетентным органам соседнего государства выдать 28 наемников, «засветившихся» в агрессии на Донбассе.
Напомним, в субботу, 1 августа, на российской границе в сторону Беларуси, образовались огромные очереди из легковых и грузовых автомобилей. В сети решили, что это месть Москвы Минску.481
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"Я смотрю, наши старшие братья приумолкли": Лукашенко послушал доклад о задержанных "вагнеровцах" (видео)
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