В Беларуси суд принял решение о заключении под стражу 33 граждан России — боевиков ЧВК «Вагнер», задержанных накануне под Минском, а президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Он призвал оперативников «с задержанными обращаться работать аккуратно» и обратил внимание на показательный факт — по его словам, в Москве уже «не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул».

«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — цитирует бацьку государственное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, 33 россиян были только первой группой «из 180 или 200 человек», которых должны были перебросить в Беларусь, причем без ведома официального Минска. Также президент Беларуси подчеркнул, что разрешение на приезд военнослужащих в страну может давать только он.

«С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — сказал Лукашенко, призвав «предъявить обществу правду».

Отметим, что Украина уже обратилась к компетентным органам соседнего государства выдать 28 наемников, «засветившихся» в агрессии на Донбассе.

Напомним, в субботу, 1 августа, на российской границе в сторону Беларуси, образовались огромные очереди из легковых и грузовых автомобилей. В сети решили, что это месть Москвы Минску.

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