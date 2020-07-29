В Беларуси заявили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК

В Беларуси, где перед президентскими выборами проходят масштабные митинги противников Лукашенко, сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.

По информации агенства «БЕЛТА», задержание произошло ночью 29 июля под Минском. Какие-либо подробности пока не сообщаются.

В МВД и Следственном комитете Беларуси заявили изданию TUT.BY, что не располагают информацией о произошедшем.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний.

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич пишет в Facebook, что, по имеющейся у него информации, задержанные не имеют отношения к белорусским правым.

«Из допустимых вариантов (если задержание имело место) можно предполагать „страну происхождения“ — РФ. Но напрямую назвать — повысить ставки», — уточняет Тышкевич.

Эксперт также не исключает, что распространенная информация — фейк. Он прогнозирует возможные подачи официального Минска по поводу ЧВК, если задержание действительно было.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у Александра Лукашенко едва ли не впервые будет реальный конкурент на выборах.

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