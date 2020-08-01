"Ответка" за "Вагнера": Россия создала искусственные многокилометровые очереди автомобилей на границе с Белоруссией (фото, видео)

В субботу, 1 августа, на российской границе в сторону Беларуси, где на днях задержали отряд наемников из ЧВК «Вагнера», образовались огромные очереди из легковых и грузовых автомобилей.

Машины не выпускают российские пограничники без паспортных данных и другой личной информации водителей, передает AUTO.TUT.BY.

Издание сообщает, что в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.

По информации очевидцев, такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах.

МИД Беларуси направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию.

Напомним, по данным спецслужб Беларуси, бойцы частной военной компании «Вагнер», которых задержали под Минском, прибыли в страну для организации массовых беспорядков. Часть задержанных «засветились» на украинском Донбассе. Украина просит Беларусь выдать этих наемников Киеву.





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