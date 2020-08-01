«Арсенал» завоевал Кубок Англии и обновил свой же рекорд: видео голов

В субботу, 1 августа, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» прошел финал старейшего национального турнира — Кубка Англии. Несмотря на то, что арена способна вместить 90 тысяч зрителей, в условиях карантина решающий поединок прошел при пустых трибунах.

В финале сошлись лондонские «Арсенал» и «Челси». На двоих клубы выиграли 21 Кубок Англии, а «канониры», завоевавшие 13 трофеев, и вовсе были рекордсменами по этому показателю среди всех английских команд.

Если «Челси» по итогам сезона занял четвертое место в чемпионате и обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов на следующий сезон, то «Арсенал» полностью провалил выступление, оказавшись на восьмой строчке в турнирной таблице и «пролетев» мимо всех еврокубков. Соответственно, Кубок Англии был для «канониров» последней возможностью «зацепиться» за место в Лиге Европы.

Опасался настроя соперника и наставник «синих» Фрэнк Лэмпард, отметив, что «для „Арсенала“ кубковый финал — это не просто очередной матч». Хотя именно «Челси» открыл счет на 5-й минуте, разыграв прекрасную комбинацию, изюминкой которой стал пас Жиру пяткой на Пулишича, и американец, выскочив на оперативный простор, пробил над вратарем — 0:1.

Впрочем, быстро пропущенный мяч не заставил расклеиться «канониров», и еще до перерыва они отыгрались. Прорыв Обамеянга к воротам не по правилам остановил Аспиликуэта, и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал сам пострадавший — 1:1.

А после перерыва Обамеянг, оформив дубль, и вовсе вывел «Арсенал» вперед. Приняв передачу на линии штрафной, габонец обманным движением ушел от защитника, после чего элегантно перебросил мяч над вратарем — 2:1.

На 73-й минуте «синие» оказались в незавидном положении, когда за второе предупреждение поле покинул полузащитник Ковачич. К слову, арбитр встречи Энтони Тэйлор довольно часто, как для Англии, доставал желтую карточку из кармана: шесть раз для игроков «Челси» и однажды — для футболиста «Арсенала» (еще один «горчичник» увидел перед собой наставник «канониров» Микель Артета).

В итоге до финального свистка счет больше не менялся, и «Арсенал» завоевал 14-й кубковый трофей в истории, обновив свой же рекорд, а также гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский «ПСЖ», досрочно ставший чемпионом, завоевал четвертый трофей в сезоне.

Фото — Twitter ФК «Арсенал»

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter