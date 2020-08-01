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Досрочно ставший чемпионом «ПСЖ» завоевал четвертый трофей в сезоне: видеообзор матча
Французский «ПСЖ», который в прошлый уик-энд стал обладателем Кубка Франции, завоевал еще один трофей по итогам завершившегося сезона-2019/2020.
В финале Кубка лиги парижане встречались с «Лионом». Без форварда Кевина Мбаппе, выбывшего на три недели из-за растяжения связок голеностопа, но с Неймаром в составе «ПСЖ» так и не смог распечатать ворота «Лиона» ни в основное, ни в дополнительное время. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти. Подопечные Томаса Тухеля все свои удары исполнили безупречно, а у соперника Бертран Траоре.
Обзор матча
Серия пенальти
Таким образом, «ПСЖ» завоевал очередной трофей, ставший для них четвертым в сезоне (в августе парижане выиграли Суперкубок страны, затем стали победителями досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса чемпионата и, наконец, завоевали Кубок страны). Это уже четвертый случай в истории, когда «ПСЖ» становится победителем всех национальных турниров — ранее им это удавалось в сезонах 2014/2015, 2015/2016 и 2017/2018.
Отметим, что сезон-2019/2020 для парижан еще не завершен — 12 августа их ожидает встреча с итальянской «Аталантой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
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