27.52 / 27.74 32.27 / 32.77
Киев: 
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой подросток спас тонущего в море мужчину

23:22 1 августа 2020
На месте инцидента

Пятнадцатилетний житель села Сухой Лиман на Одесчине спас взрослого мужчину, у которого в море случился инсульт. Напомним, в начале июля от инсульта скончался подполковник Олег Крашаница («Термит») из полка «Азов» Национальной гвардии.

Парень рассказал, что в то утро поехал на пляж в районе Бурлачьей Балки (оба населенных пункта находятся в Овидиопольском районе). Уже на пляже он заметил, как внезапно стал тонуть мужчина, и не раздумывая, бросился спасать незнакомца.

По приезду бригады скорой помощи медики установили диагноз — инсульт. Они отметили, что именно благодаря решительным действиям Никиты мужчина остался жив.

Оказание медицинской помощи пострадавшему

Пострадавшего госпитализировали, его жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, ранее подобный мужественный поступок совершили подростки из села Станиславчик Жмеринского района Винницкой области. На пляже была масса людей, в том числе взрослых, но только подростки бросились на помощь утопающей. Женщина выжила благодаря их умелым действиям. Парни рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП.

270

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кравчук

Кравчук в новой должности дал интервью пропагандистке Скабеевой: в сети обсуждают видео

Анастасия Луговая

В поезде Мариуполь — Киев зверски избили и пытались изнасиловать пассажирку: появилась реакция "Укрзалізниці" и МВД (фото, видео)

Александр Лукашенко

"Я смотрю, наши старшие братья приумолкли": Лукашенко послушал доклад о задержанных "вагнеровцах" (видео)

КПВВ «Новотроицкое»

Десятки людей застряли на КПВВ: боевики "ДНР" не пускают их домой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер