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Под Одессой подросток спас тонущего в море мужчину
Пятнадцатилетний житель села Сухой Лиман на Одесчине спас взрослого мужчину, у которого в море случился инсульт. Напомним, в начале июля от инсульта скончался подполковник Олег Крашаница («Термит») из полка «Азов» Национальной гвардии.
Парень рассказал, что в то утро поехал на пляж в районе Бурлачьей Балки (оба населенных пункта находятся в Овидиопольском районе). Уже на пляже он заметил, как внезапно стал тонуть мужчина, и не раздумывая, бросился спасать незнакомца.
По приезду бригады скорой помощи медики установили диагноз — инсульт. Они отметили, что именно благодаря решительным действиям Никиты мужчина остался жив.
Пострадавшего госпитализировали, его жизни уже ничего не угрожает.
Напомним, ранее подобный мужественный поступок совершили подростки из села Станиславчик Жмеринского района Винницкой области. На пляже была масса людей, в том числе взрослых, но только подростки бросились на помощь утопающей. Женщина выжила благодаря их умелым действиям. Парни рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП.270
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