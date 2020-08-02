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Происшествия

Тишина длилась недолго: боевики снова устроили обстрелы на Донбассе

9:19 2 августа 2020
Зона ООС

На Донбассе боевики снова устроили обстрелы украинских позиций вечером 1 августа. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет», — говорится в сообщении.

По информации штаба, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.

«Один военный получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник — травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — сообщили в штабе ООС.

За текущие сутки (после полуночи) обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Как писали «ФАКТЫ», до вчерашнего вечера с начала субботы, 1 августа, в зоне ООС не был зафиксирован ни один случай нарушения перемирия, которое стартовало на линии соприкосновения в 00:00 27 июля.

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