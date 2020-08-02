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Происшествия

На водоеме под Днепром мужчины устроили стрельбу рядом с купающимися детьми (видео)

10:43 2 августа 2020
Стрельба

В Днепропетровской области, несмотря на непосредственную близость к пляжу, на котором отдыхали взрослые и дети, охотники начали стрельбу по диким уткам. Об этом сообщила в Facebook очевидица происшествия Наталия Киселева.

«Эти особи на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети и начали обстрел по воде плавающих уток. Вы законы физики знаете? Куда отрикошетит этот патрон. В детей рядом плавающих, в отдыхающих? Вокруг множество людей. Это жесть… Кто несёт за это ответственность? Правила для кого? Вам кушать нечего? Идите в тир и обстреляйте там хоть друг друга. Напишите свой адрес, сделаем вам доставку еды», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», прошлым летом иностранец устроил стрельбу на пляже в Одессе. Мужчина развлекался, стреляя из пневматического пистолета по металлическим банкам и пугая людей, отдыхавших на пляже. Он не реагировал на замечания, которые люди неоднократно делали стрелку, требуя прекратить стрельбу.

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