На Львовщине от COVID-19 умер известный врач

Во Львовской области от осложнений COVID-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медицинской помощи Василий Савенко. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в Facebook.

«Ушел из жизни Василий Савенко… Опять этот ужасный вирус забрал хорошего человека. Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСП и очень искренне стремился сделать самой лучшей медицину для сложного горного района», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 2 августа во Львовской области зафиксированы 112 новых случаев коронавирусной болезни.

Ранее от коронавируса умерла заведующая Львовским городским отделом Государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Галина Михальчук.

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