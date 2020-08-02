- 15:50 Гран-при Великобритании: онлайн-видеотрансляция четвертого этапа Формулы-1
- 15:44 Мужчина устроил погром на въезде на Труханов остров в Киеве
- 15:40 В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента
- 15:22 Травма Вербича: в «Динамо» назвали сроки восстановления ведущего футболиста
- 15:16 Ночные клубы и рестораны: в Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса
- 15:09 Гран-при Великобритании: где смотреть онлайн-трансляцию четвертого этапа Формулы-1
- 14:57 Антициклон Claws изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на начало новой недели
- 14:33 На Львовщине от COVID-19 умер известный врач
- 14:23 «Хотели посмотреть на собор»: задержанные в Беларуси «вагнеровцы» путаются в показаниях
- 14:15 Четыре часа наркоза, шок, раны: собака искусала известную одесскую зоозащитницу
- 14:04 В первой украинской лиге забит гол-красавец с центра поля
- 13:53 Степанов заявил, что местная власть не может самостоятельно ослаблять карантин
Мужчина устроил погром на въезде на Труханов остров в Киеве (видео)
В субботу, 1 августа, агрессивный мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров. Напомним, ранее в Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина.
Как сообщил в своем Facebook мэр Виталий Кличко, были сломаны стрела и гидравлическая станция шлагбаума, светофор, 2 камеры, контроллер болларда и другие технические средства. Общий объем материальных убытков в результате повреждения коммунального имущества оценен в почти 300 тыс. гривен.
«Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда», — написал мэр, опубликовав кадры акта вандализма, зафиксированные камерой видеонаблюдения.
Он разъяснил, что сегодня на Труханов остров могут заезжать только сотрудники спортивных баз, которые там расположены, спортсмены, и коммунальные службы, а для автомобилей киевлян, которые приезжают на остров отдыхать, обустроена парковка.
Напомним, еще в ноябре в Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов.156
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…