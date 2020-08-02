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Происшествия

Мужчина устроил погром на въезде на Труханов остров в Киеве (видео)

15:44 2 августа 2020
Кадры с камеры видеонаблюдения

В субботу, 1 августа, агрессивный мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров. Напомним, ранее в Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина.

Как сообщил в своем Facebook мэр Виталий Кличко, были сломаны стрела и гидравлическая станция шлагбаума, светофор, 2 камеры, контроллер болларда и другие технические средства. Общий объем материальных убытков в результате повреждения коммунального имущества оценен в почти 300 тыс. гривен.

«Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда», — написал мэр, опубликовав кадры акта вандализма, зафиксированные камерой видеонаблюдения.

Он разъяснил, что сегодня на Труханов остров могут заезжать только сотрудники спортивных баз, которые там расположены, спортсмены, и коммунальные службы, а для автомобилей киевлян, которые приезжают на остров отдыхать, обустроена парковка.

Напомним, еще в ноябре в Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов.

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