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В Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов
В Киеве начали продавать парковочные е-талоны. Приобрести их можно через мобильное приложение. До сих пор парковочные талоны в столице существовали в бумажном виде. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какой штраф придется платить нарушителям за неправильную парковку.
Как сообщает «Киевпарксервис», процедура покупки е-талона проста и не занимает много времени. В приложении Privat24 на смартфоне нужно найти пункт меню «Транспорт», затем — «Оплата парковки», выбрать город, тип талона (разовый, либо на месяц или квартал) и ввести номер авто.
Отмечается, что правила пользования бумажным и электронным талоном одинаковы: за одним парковочным абонементом закрепляется лишь один автомобиль. Контроль оплаты осуществляет инспекция по парковке.
Напомним, что автомобилисты могут воспользоваться разными способами оплаты парковки, приобретая талоны:
- онлайн — через сервис КП «ГИВЦ» (https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/instant-payments/parkservice);
- онлайн — через сервис Portmone (https://www.portmone.com.ua/r3/uk/terminal/index/index/id/16 785);
- в киосках «Союзпечать»;
- непосредственно в «Киевтранспарксервисе» (телефон для справок (044) 383−20−37).
- в электронном виде через мобильное приложение Privat24.
Стоимость парковочных разовых талонов составляет 5, 7 и 10 гривен в час в зависимости от зоны. Единый квартальный абонемент (на все парковочные зоны) обойдется в 1465 гривен, месячный (I-III зоны) — 630 гривен, для II и III зон — 441 гривню, в III зоне — 315 гривен.
«Киевтранспарксервис» опубликовал адресный перечень парковок, расположенных в радиусе 500 метров от станций подземки. Они предназначены для тех автомобилистов, которые предпочитают не стоять в пробках, а припарковать машину на закрытой площадке и пересесть в метро. Как отмечается, возле 26 станций столичной подземки специально оборудованы 42 площадки на 3604 места: 17 адресов по синей ветке, 16 — по зеленой, 9 — по красной.
За нарушение правил парковки предусмотрены штрафы:
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как изменились правила возврата авто со штрафплощадки.
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