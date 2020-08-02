Полиции не боятся: в сети пожаловались на орудующих в Киеве наглых "парковщиков"

В сети сообщили о незаконных действиях сотрудников парковки у ТРЦ «Гулливер», которые вымогали у киевлянки деньги за парковку, которую она осуществляла без посторонней помощи. Напомним, в конце июня в столице появились «места для любителей штрафов.

Отказ повлек неожиданную реакцию — парковщик начал кричать, что женщина нарушает правила и уже (!) парковалась на тротуаре, а затем и вовсе замахнулся и побежал на нее с камнем.

Пострадавшая утверждает, что патрульные, которые достаточно быстро прибыли на место инцидента, фактически встали на сторону сотрудников парковки.

«Все поведение парковщиков такое, что они если чего-то и боятся, то точно не полиции. Они знали, что я вызвала (патрульных. — Ред.), что полиция приедет, но это никак на них не повлияло», — написала женщина в соцсети, опубликовав снятое ею видео.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как вернуть машину, эвакуированную за неправильную парковку.



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