Как вернуть машину, эвакуированную за неправильную парковку: куда звонить

Украина

Не прошло и года, как столичная власть перешла от обещаний к делу, активизировав свою деятельность по очистке дорог и улиц от неправильно припаркованных автомобилей. Но если до недавнего времени этим занимались парковщики вместе с сотрудниками патрульной полиции, то теперь инспекторы по парковке стали уже самостоятельно эвакуировать машины-нарушители. В свою очередь киевские копы активно патрулируют полосы, выделенные для движения общественного транспорта, отлавливая на них автомобили и штрафуя водителей. Причем это уже не показательные рейды, а регулярная работа стражей порядка, направленная на очистку маршруточных и велосипедных полос. Что важно знать водителям, оставляющим свои машины на улицах города, где им искать эвакуированные авто и сколько придется заплатить за их освобождение со штрафплощадок, читайте на автополосе «ФАКТОВ». Читайте также: В Украине хотят штрафовать за парковку на местах для электромобилей: что грозит нарушителям

Рейды парковочных инспекторов проводятся по всему Киеву

С 11 ноября инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) начали эвакуировать автомобили, расположение которых препятствует дорожному движению или составляет угрозу его безопасности. За это время парковщики уже эвакуировали 37 автомобилей, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя главы столичной администрации Николая Поворозника.

«Инспекторы по парковке, обнаружив автомобиль, который мешает движению транспорта или создает опасность для участников движения, выносит постановление по делу об административном правонарушении правил остановки и стоянки. После этого автомобиль эвакуируют», — рассказал первый заместитель председателя КГГА.

По словам Николая Поворозника, КП «Центр организации дорожного движения» использует для эвакуации транспортных средств не только коммунальный, но и частный автотранспорт — на договорных началах. Благодаря этому столичной власти удалось заметно увеличить количество эвакуаторов.

Киевсовет также предоставил Департаменту транспортной инфраструктуры полномочия по проведению конкурса на право доставлять временно задержанные транспортные средства на спецплощадку или стоянку и заключать договоры о предоставлении услуг по транспортировке машин. «Автомобили, нарушающие правила остановки и стоянки, перемещают на специальные площадки Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Вернуть свое авто владелец может только после уплаты штрафа», — подчеркнул Николай Поворозник.

Кроме того, инспекторы вместе с патрульными полицейскими выходят в совместные рейды, освобождая полосы общественного транспорта от неправильно припаркованных машин. Напомним, что первые такие совместные рейды стали проводиться на улицах Киева в июле нынешнего года. Тогда с учетом небольшого количества парковочных инспекторов рейды проходили лишь на центральных улицах города. Сейчас благодаря расширению штата они проводятся по всему Киеву.

К слову, новая упрощенная процедура привлечения к ответственности нарушителей правил остановки, стоянки и парковки была введена в действие еще прошлой осенью, когда вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Этот документ позволил штрафовать нарушителей на основании фотофиксации факта и выносить постановления, не дожидаясь появления водителя, а в определенных случаях — даже проводить эвакуацию автомобилей. Напомним, что полномочиями заниматься подобной деятельностью наделялись не только сотрудники патрульной полиции, но и парковочные инспекторы, которые вправе контролировать порядок не только на парковочных площадках, но и на улицах городов, выявляя машины-нарушители и привлекая их водителей к административной ответственности.

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По данным пресс-службы КГГА, со 2 июля до 10 ноября инспекторы по парковке вынесли 3843 постановления за нарушения правил остановки, стоянки и парковки на общую сумму 1 миллион 475 тысяч 880 гривен.

Если водитель пришел на место парковки во время эвакуации его авто, он может ее избежать

Обратите внимание, что с недавнего времени процедура возвращения автомобиля, эвакуированного за неправильную остановку, стоянку или парковку, была изменена. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба КП «Киевтранспарксервис». Там же обнародован новый алгоритм действий. Итак, если владелец автомобиля обнаружил его пропажу, необходимо:

позвонить по телефону 102 в полицию и узнать, эвакуировали ли машину;

если авто таки эвакуировано, обратиться в Управление патрульной полиции (улица Народного Ополчения, 9). Там составят постановление за нарушение ПДД (правил остановки и стоянки), которое предусматривает штраф в размере 255 гривен. Оплатить его можно прямо в полиции через платежный терминал либо онлайн, или же в любом отделении банка. Кроме того, в управлении нужно взять копию акта об эвакуации;

далее нужно ехать в Главное управление национальной полиции (улица Владимирская, 15, вход со стороны памятника Богдану Хмельницкому) и обратиться в кабинет № 5. Там можно будет оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля на штрафплощадке, а также узнать адрес площадки, где находится ваша машина;

затем уже можно отправиться на штрафплощадку, где находится эвакуированный автомобиль. Туда нужно прийти с оплаченными квитанциями, после предъявления которых можно будет забрать машину.

В пресс-службе КП «Киевтранспарксервис» сообщили, что парковка в неположенном месте обойдется нарушителю как минимум в 2255 гривен (1700 гривен за вызов эвакуатора и 300 гривен за каждые сутки нахождения транспорта на штрафплощадке). К этому нужно добавить штраф за нарушение правил остановки и стоянки (255 гривен). Чиновники коммунального предприятия предоставили и контактные телефоны штрафплощадок:

ул. Гната Хоткевича, 20б, (068)142−73−86;

ул. Академика Туполева, 19, (067)440−44−41.

Кстати, хотим рассказать нашим читателям важную информацию, о которой предпочитают умалчивать в КП «Киевтранспарксервис». Так, согласно «Порядку временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств и их хранения», утвержденного постановлением Кабмина № 990 от 14 ноября 2018 года, если водитель автомобиля-нарушителя пришел на место парковки во время эвакуации его авто, он может ее избежать. Это предусмотрено пунктом 7 упомянутого документа и дословно звучит так: «Если правонарушение может быть устранено водителем в максимально короткий срок, инспектор по парковке не составляет акт осмотра транспортного средства и не осуществляет его временное задержание, но выносит постановление по делу об административном правонарушении». То есть в таком случае водитель может отделаться легким испугом, оплатив лишь штраф за нарушение правил остановки и стоянки (255 гривен). При этом оплачивать вызов эвакуатора ему не нужно — это не предусмотрено никакими нормативными актами. Хотя вряд ли таких счастливчиков будет много — эвакуация неправильно припаркованного автомобиля осуществляется очень быстро, в среднем за пять минут, о чем свидетельствуют показательные ролики, выложенные коммунальным предприятием на своей странице в Facebook.

Полиция ловит нарушителей на полосах общественного транспорта… блокируя движение автобусов и троллейбусов

Как мы уже говорили, полосы для движения общественного транспорта ныне также находятся под бдительным контролем столичных властей. Эти участки дорог водители нередко используют для объезда пробок и заторов, возникающих на соседних, так называемых автомобильных, полосах, тем самым создавая проблемы для беспрепятственного проезда маршрутного транспорта. В связи с этим в последнее время участились жалобы в полицию от киевлян, пользующихся автобусами, троллейбусами и маршрутками, на водителей-нарушителей. Из-за них срываются графики движения общественного транспорта, а машины экстренных служб не успевают вовремя приехать на вызов.

Руководство города и полиция решили наладить активное патрулирование маршрутных полос по всему Киеву. Эта работа проводится в столице больше месяца.

«Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий по усилению контроля трафика главных узлов и улиц Киева, — рассказал советник столичного головы Максим Бахматов. — В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером — с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Всего за месяц (с 15 октября по 14 ноября) вынесено 8 тысяч 600 постановлений на почти 4,5 миллиона гривен».

Напомним, что за подобное нарушение водителям грозит штраф в размере 510 гривен. Тем не менее, как утверждает Максим Бахматов, находится немало водителей, которые даже после наложения штрафа продолжают ездить по общественным полосам.

«В частности, наши камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского, — сообщил чиновник. — Я попросил наш IT-департамент составить их список. Теперь можно сказать: ты, ты и ты — рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно. И это все можно делать благодаря технологиям Smart City».

Между тем проблемы для движения общественного транспорта создают не только автомобили-нарушители, но и патрульные машины полиции. Дело в том, что стражи порядка оформляют проштрафившихся водителей прямо на «месте преступления», то есть на той же маршрутной полосе! И таким образом создают еще большие препятствия для автобусов, троллейбусов и маршруток. Ведь нарушители пусть и незаконно, но все же едут по таким полосам, а вот копы наглухо блокируют проезд общественного транспорта на время составления админпротокола.

Причем случаи такого поведения патрульных скорее правило, чем исключение. Руководству патрульной полиции следовало бы обязать своих подчиненных выполнять требования Правил дорожного движения, привлекая нарушителей к ответственности вне полосы общественного транспорта. Ведь можно для этого заехать в «карман» на трассе, на прилегающую подъездную дорогу и т. п. Разве патрульные не должны быть не только карающим мечом для нарушителей, но и примером?

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве обустроят пять специальных стоянок для такси. Кроме того, в столице заработал сервис по продаже парковочных е-талонов.

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