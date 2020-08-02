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Мир

Чрезвычайное положение: в одном из крупнейших городов Австралии ввели комендантский час

17:56 2 августа 2020
Мельбурн

В Австралии, где переболели коронавирусом Том Хэкнс и его супруга, власти штата Виктория решили объявить чрезвычайное положение в связи с резким ростом инфицированных COVID-19, которое продлится в течение 6 недель.

Как сообщает SBS News, ограничения коснутся в т. ч. жителей одного из крупнейших городов страны — Мельбурна.

В мегаполисе будет установлен ежедневный комендантский час, который продлится с 20:00 до 05:00, а спортивную активность местных жителей ограничат одним часом в день в пределах 5 километров от дома.

Покидать свои дома горожанам разрешается только ради приобретения продуктов, работы или учебы, а также ради физической активности. Нарушителей обещают штрафовать за каждое отступление от предписаний.

Напомним, Мельбурн уже закрывали на жесткий карантин в начале июля.

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Чрезвычайное положение: в одном из крупнейших городов Австралии ввели комендантский час

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