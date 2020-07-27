- 12:00 Том Хэнкс и его жена получили гражданство Греции
- 11:57 Рейтинг Зеленского снова упал: сколько украинцев готовы поддержать его на выборах
- 11:33 Учения путинских военных в Крыму могут перерасти в военные действия: генерал озвучил тревожный сценарий
- 11:20 Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в августе
- 11:15 На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами: сбежавшего водителя нашли спустя три дня после ДТП
- 11:15 Футболист «Манчестер Юнайтед» «украл» у фаната 860 долларов
- 11:10 Умер актер из фильмов серии «Кошмар на улице Вязов»
- 10:56 "Вылетели окна": в доме в центре Киева прогремел взрыв
- 10:38 Микроавтобус отбросило на отбойник: под Борисполем произошла смертельная авария
- 10:37 Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас вышла замуж за его тезку
- 10:30 Курортный Бердянск затопило после сильнейшего ливня
- 10:09 "Подарочные сертификаты" на платные камеры в СИЗО: названа стоимость
Том Хэнкс и его жена получили гражданство Греции (фото)
Американский актер Том Хэнкс (недавно высказавший свое отношение к людям, которые не носят маски) и его жена Рита Уилсон официально стали гражданами Греции. Премьер-министр страны Кириаакос Мицотакис разместил в Instagram свое фото с женой Маревой Грабовски и голливудской парой, позирующей с греческими паспортами в руках. Как сообщает CNN, гражданство Греции получили также двое сыновей супругов.
Хэнкс — православный христианин. Он перешел в православие перед венчанием с Ритой, которая в 1988 году стала его второй женой. Уилсон (урожденная Маргарита Ибрахимофф) имеет болгарские и греческие корни.
Том и Рита часто отдыхают в Греции, где имеют особняк на острове Антипарос. Хэнкс ранее признавался, что видео в мире много красивых мест, но ни одно из них не сравнится с Грецией.
О том, что 64-летний Том и его семья получат почетное гражданство стало известно в конце прошлого года. Власти страны отметили помощь Хэнкса пострадавшим от масштабных пожаров в окрестностях Афин в 2018 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хэнкс и его супруга переболели в Австралии коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм