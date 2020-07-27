Том Хэнкс и его жена получили гражданство Греции (фото)

Американский актер Том Хэнкс (недавно высказавший свое отношение к людям, которые не носят маски) и его жена Рита Уилсон официально стали гражданами Греции. Премьер-министр страны Кириаакос Мицотакис разместил в Instagram свое фото с женой Маревой Грабовски и голливудской парой, позирующей с греческими паспортами в руках. Как сообщает CNN, гражданство Греции получили также двое сыновей супругов.

Хэнкс — православный христианин. Он перешел в православие перед венчанием с Ритой, которая в 1988 году стала его второй женой. Уилсон (урожденная Маргарита Ибрахимофф) имеет болгарские и греческие корни.

Том и Рита часто отдыхают в Греции, где имеют особняк на острове Антипарос. Хэнкс ранее признавался, что видео в мире много красивых мест, но ни одно из них не сравнится с Грецией.

О том, что 64-летний Том и его семья получат почетное гражданство стало известно в конце прошлого года. Власти страны отметили помощь Хэнкса пострадавшим от масштабных пожаров в окрестностях Афин в 2018 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хэнкс и его супруга переболели в Австралии коронавирусом.



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