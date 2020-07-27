27.63 / 27.92 31.94 / 32.52
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Том Хэнкс и его жена получили гражданство Греции (фото)

12:00 27 июля 2020
Том Хэнкс и Рита Уилсон

Американский актер Том Хэнкс (недавно высказавший свое отношение к людям, которые не носят маски) и его жена Рита Уилсон официально стали гражданами Греции. Премьер-министр страны Кириаакос Мицотакис разместил в Instagram свое фото с женой Маревой Грабовски и голливудской парой, позирующей с греческими паспортами в руках. Как сообщает CNN, гражданство Греции получили также двое сыновей супругов.

Хэнкс — православный христианин. Он перешел в православие перед венчанием с Ритой, которая в 1988 году стала его второй женой. Уилсон (урожденная Маргарита Ибрахимофф) имеет болгарские и греческие корни.

Том и Рита часто отдыхают в Греции, где имеют особняк на острове Антипарос. Хэнкс ранее признавался, что видео в мире много красивых мест, но ни одно из них не сравнится с Грецией.

О том, что 64-летний Том и его семья получат почетное гражданство стало известно в конце прошлого года. Власти страны отметили помощь Хэнкса пострадавшим от масштабных пожаров в окрестностях Афин в 2018 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хэнкс и его супруга переболели в Австралии коронавирусом.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс и его жена получили гражданство Греции (фото)

Зеленский

Рейтинг Зеленского снова упал: сколько украинцев готовы поддержать его на выборах

ВСУ на востоке

Пытаются обвинить ВСУ в срыве "тишины": стало известно о провокации, подготовленной боевиками

Сергей Кривонос

Учения путинских военных в Крыму могут перерасти в военные действия: генерал озвучил тревожный сценарий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер