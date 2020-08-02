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Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе: первое видео

22:10 2 августа 2020
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Детище американского миллиардера Илона Маска космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе после тестовой миссии на Международной космической станции (МКС).

Корабль отстыковался от станции в 02:45 по киевскому времени 2 августа и приводнился на Земле в 14:48 по времени Восточного побережья США.

В районе посадки корабль ждало поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства.

Президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил астронавтов с возвращением на Землю, написав об этом в Twitter.

Напомним, старт Crew Dragon с двумя астронавтами — Дугласом Херли и Робертом Бенкеном — состоялся в конце мая. Этот полет вернул США возможность самостоятельно отправлять людей в космос.

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