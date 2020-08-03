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Трамп потребовал смертной казни для террориста, расстрелявшего бостонский марафон
Дональд Трамп раскритиковал решение суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне Джохару Царнаеву.
Об этом президент США написал в своем Twitter.
«Мало кто заслуживает смертного приговора больше чем Бостонский бомбист Джохар Царнаев. Суд согласился, что его деяние „стало одним из самых ужасных терактов со времен 11 сентября 2001 года“. Тем не менее, апелляционный суд отменил смертный приговор», — посетовал он.
Трамп заявил, что теперь федеральное правительство должно вновь потребовать исключительную меру наказания при повторном рассмотрении дела. Кроме того, он посчитал «нелепым» то, что процесс длится так долго.
Ранее, во время визита во Флориду, Трамп назвал нелепым решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву и назвал бостонского террориста «зверем, убившим во время марафона очень много людей».
Напомним, 31 июля аппелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора. До этого Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками. Теракт организовали братья Царнаевы — Джохар и Тамерлан. В 2015 году Джохар Царнаев был признан виновным по 30 статьям обвинения, включая участие в заговоре и использовании оружия массового уничтожения. Суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.18
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