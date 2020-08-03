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Наука и технологии

Часто спариваются ради удовольствия: ученые назвали "главных сексуальных гигантов" Мирового океана

2:25 3 августа 2020
Дельфины

Любящие резвиться в акваториях украинских портов дельфины являются самыми любвеобильными обитателями Мирового океана — точно так же, как бонобо в мире обезьян.

К таким выводам пришел морской биолог Ричард Коннор из Университета Массачусетса, пишет National Geographic.

Когда дельфины решают обзавестись потомством, самцы охраняют нескольких самок и многократно с ними спариваются. Однако даже тогда дельфины, по словам Коннора, успевают заниматься сексом и с другими особями.

Тридцатилетние исследования Ричарда показали, что дельфины «часто вступают в гомосексуальные связи, и нередко сексом занимаются молодые особи». Причем делают это исключительно ради удовольствия. Известны случаи, когда в неволе дельфины «предлагали» спариться другим животным, плававшим вместе с ними.

Почему же тогда эти водные млекопитающие еще не заполонили все моря? Потому что секс для удовольствия не приводит к размножению. Даже если дельфины будут спариваться всякий раз, когда самка может забеременеть, большинство самок все равно способны выносить и родить лишь одного детеныша раз в несколько лет. Учитывая, что дельфины оказались под угрозой вымирания из-за рыболовства, загрязнения вод и действия прочих неблагоприятных факторов, остается только пожалеть, что их плотские утехи не приносят потомства.

Как известно, семейство дельфиновых включает атлантических пятнистых дельфинов и 35 других видов. Ученые не обладают данными о статусе примерно половины видов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бездумное стремление оккупантов использовать дельфинов «по максимуму» приводит к стремительному уменьшению их количества.

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