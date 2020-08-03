Microsoft намерена приобрести американский сегмент соцсети TikTok: что об этом известно

Американская корпорация Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении у китайской компании ByteDance американского подразделения социальной сети TikTok, в которой украинцы научились «поднимать» неплохие деньги.

Об этом со ссылкой на The WallStreet Journal пишет ТАСС.

«Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года», — говорится в заявлении корпорации.

Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская компания пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.

Заявление прозвучало после того, как 1 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановке переговоров. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделке со стороны президента США Дональда Трампа.

31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Агентство Reuters после заявления американского лидера о планируемом запрете проинформировало, что ByteDance на его фоне намерена отказаться от доли в подразделении TikTok в Соединенных Штатах. По информации источников Reuters, Microsoft после заключения сделки о приобретении отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети.

Напомним, что в прошлом году приложение TikTok скачали более 600 млн раз. Количество активных пользователей превысило 800 миллионов человек. По данным директора агентства Wideworks, сейчас в TikTok более 3 миллионов украинцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что конгрессмены США ввели запрет на использование приложения TikTok в электронных устройствах госорганов страны.

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