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Стало известно, сколько зарабатывают украинские топ-блогеры в ТikTok
Популярные платформы TikTok, Instagram, Snapchat и YouTube давно уже стали местом заработка для многих блогеров.
В частности, TikTok сейчас самая быстрорастущая крупная социальная сеть в мире, в которой растет число украинских пользователей. Стереотип о том, что TikTok — это соцсеть для подростков, неправильный. Так считает диджитал директор агентства TABASCO Евгения Рубан.
Она отмечает, что кроме интертеймента, в TikTok появились блоги общественных деятелей, юристов, врачей, преподавателей и репетиторов.
В соцсеть пришли также крупные отечественные бренды («Ощадбанк» и сеть электроники «Алло»), передает «Лига Нет».
По данным издания, TikTok в Украине, в отличие от YouTube, не платит создателям контента за просмотры. Но блогеры могут зарабатывать на рекламе, которую у них напрямую заказывают бренды или агентства. Они могут снимать видео, которое будет публиковаться на канале бренда, видео с обзором продукции, видео с упоминанием бренда и ссылкой на его канал.
Стоимость рекламного поста зависит от количества подписчиков, их вовлеченности и типа контента.
По данным представителя агентства be True Media, если у блогера больше 100 тысяч подписчиков, один пост будет стоить от $ 100 до $ 200, если подписчиков от 200 тысяч до 1 млн — $ 250−500, больше 1 млн — от $ 1000 и выше.
По данным другого агентства (которое пожелало остаться анонимным) цены колеблются в диапазоне от 250 гривен до 27 тысяч гривен за один пост.
Отметим, в прошлом году приложение TikTok скачали более 600 млн раз. Количество активных пользователей превысило 800 миллионов человек. По данным директора агентства Wideworks, сейчас в TikTok более 3 миллионов украинцев.
Напомним, в конце 2019 года журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые преуспели в российском сегменте Instagram. Рейтинг с большим отрывом возглавила Ксения Собчак, которая солидно заработала на собственной свадьбе.
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