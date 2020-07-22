Санкции против "потоков" и помощь Украине: в Конгрессе США одобрен проект оборонного бюджета

После одобрения накануне инициативы об ужесточении санкций против компаний, занятых в процессе строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», Палата представителей Конгресса США во вторник, 21 июля, поддержала в целом и проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).

Проект бюджета на $ 740,5 млрд поддержали 295 конгрессменов, 125 высказались против, пишет TheHill.

Издание отмечает, что документ требует от вашингтонской администрации ужесточить действующие санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов. Теперь ограничения должны быть введены против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Кроме того, бюджетный проект предполагает выделение почти $ 3,8 млрд на программу «Европейская инициатива сдерживания», направленную, по утверждению американских властей, на «сдерживание России». Как отмечается в документе, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить$ 250 млн.

Также законодатели выделяют $ 3,6 млрд на «сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов». В проекте содержится запрет на использование бюджетных средств для «проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности». Конгрессмены вводят запрет на использование приложения TikTok в электронных устройствах госорганов страны. Среди прочего, законодатели выделяют Пентагону из бюджета $ 1 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.

В свою очередь, в Белом доме сообщили во вторник, что Трамп наложит вето на документ в его нынешней форме из-за ряда положений. К таковым относится в первую очередь пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861−1865).

«Есть также серьезные вопросы относительно положений законопроекта, направленных на то, чтобы контролировать каждый шаг в некоторых сферах полномочий исполнительной ветви власти, ввести жесткие ограничения на использование средств в Афганистане, а также иным образом ограничить полномочия президента по защите национальных интересов», — подчеркнули в Белом доме. Речь идет, в частности, об ограничении полномочий президента по выводу войск из Афганистана, Германии, Республики Корея, а также африканских стран.

Как известно, проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения. На этой неделе свою версию проекта должен одобрить и Сенат Конгресса. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов.

Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени — начала зимы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ограничительные меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода «Северный поток-2».

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