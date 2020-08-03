Скорпионов ждет финансовый успех, а Тельцов — судьбоносная встреча: гороскоп на неделю

ОВЕН. Хорошо пойдут дела на служебном поприще. В личной жизни избегайте выяснения отношений. Этот период благоприятен для смены имиджа.

ТЕЛЕЦ. Для успешной работы могут понадобится такие качества, как невозмутимость, выдержка и умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях. На амурном фронте звезды сулят судьбоносную встречу.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа принесет стабильный доход, а встреча с интересными людьми подарит удовольствие от общения. Ваш энергетический потенциал сейчас несколько снижен, поэтому желательно умерить физические нагрузки.

РАК. Период может выдаться довольно нервным и напряженным во всех сферах жизни. Старайтесь не терять контроль над своими эмоциями — только в таком случае вам гарантирован успех. Возможно интересное предложение о смене места работы.

ЛЕВ. Как всегда, предстоит немало дел, и вам вряд ли удастся найти лишнюю минутку для отдыха. Но все же стоит немного сбавить темп, иначе проблем со здоровьем не избежать. Вероятны солидные денежные поступления.

ДЕВА. Успеха добьется тот, кто будет спокойно и сосредоточенно делать свое дело. Для повышения работоспособности постарайтесь в своем графике выделить время для пеших прогулок на свежем воздухе.

ВЕСЫ. Могут возникать какие-то преграды, но в целом этот период окажется неплохим. Возможны проблемы с кишечником, внимательно следите за качеством и количеством употребляемой пищи.

СКОРПИОН. Некоторых представителей знака ждет финансовый успех. Можно инвестировать деньги в различные проекты, совершать сделки купли-продажи. В решении важных вопросов можете всецело довериться своей интуиции, она вас не подведет.

СТРЕЛЕЦ. Успех гарантирован тем, кто не привык сидеть сложа руки, старайтесь только направить свою энергию в нужное русло. Новое знакомство сулит некоторым представителям знака кардинальные перемены в их жизни.

КОЗЕРОГ. Не взваливайте на чужие плечи свои обязанности — это грозит серьезными проблемами, в первую очередь, финансовыми. Выходные старайтесь провести активно и с пользой.

ВОДОЛЕЙ. Сконцентрируйте свои силы и внимание на воплощении в жизнь новых идей — они сулят неплохую прибыль. Однако если у вас остались незавершенные дела, следует с ними незамедлительно покончить.

РЫБЫ. В приоритете будет решение финансовых вопросов. Возможно, удастся найти дополнительные источники заработка. Самочувствие сейчас оставляет желать лучшего. Берегите свои силы, старайтесь обеспечить себе полноценный отдых и положительные эмоции.

Специально для «ФАКТОВ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов составил гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака.

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