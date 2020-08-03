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Россию оштрафовали за "Северный поток 2"
После недавнего визита в Польшу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали угрожающий энергетической безопасности российский газопровод «Северный поток 2», польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых (более 48 млн евро).
Как сообщает «Европейская правда», польский регулятор оштрафовал российского газового монополиста за отказ сотрудничать в расследовании, которое проводилось в связи со строительством газопровода «Северный поток 2».
Так, в 2018 году UOKiK обвиняло шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения, в том числе и «Газпром». В начале 2020 года от «Газпрома» потребовали документы, имеющие отношение к делу — контракты, заключенные «дочкой» «Газпрома» с другими компаниями, которые финансируют строительство газопровода. Однако российский монополист отказал.
«Нарушение законодательства Польши — страны-члена Европейского Союза — грозит финансовыми санкциями. По моему мнению, это преднамеренный поступок, который должен препятствовать продолжающемуся судебному производству. Поэтому я решил наложить штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по просьбе президента Управления, и она эквивалентна 50 млн евро», — заявил президент UOKiK Томаш Хрустны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Дании запретили любые строительные работы на «Северном потоке-2» вплоть до конца сентября. Запрет связан с нерестом трески.65
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