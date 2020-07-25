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Дания до конца сентября остановила строительство "Северного потока 2" из-за рыбы
В Дании на прокладке «Северного потока-2», строительство которого останавливалось из-за санкций США, две недели не могут приступить к монтажу из-за нереста трески в Дании, где идут работы.
Датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
Отметим, 22 июля в Данию с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео. На встрече с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы и внедрять санкции против «Северного потока — 2».
Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ.
Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит трубопровод, позволила проводить работы в своих территориальных водах. Проект не удалось завершить до начала запланированного срока — конца декабря 2019 года
23 июля 2020 Сенат США поддержал проект оборонного бюджета, предусматривающий ужесточение санкций против «Северного потока-2». В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки «Северного потока-2».98
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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