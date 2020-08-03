На Киевщине жуткое ДТП: погибли 4 человека (фото)

В конце воскресенья, 2 августа, произошло смертельное ДТП на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр. При аварии погибли четыре человека. В этот же день в Киеве протаранили автомобиль Mitsubishi Lancer, в салоне которого находился ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, установлено, что на трассе столкнулись легковые автомобили «Daewoo Lanos» и «ВАЗ 2106». В результате аварии четыре человека погибли и один — травмирован.

Спасатели деблокировали потерпевшего водителя «Daewoo Lanos» и извлекли тела погибших.

Ранее сообщалось, что в в ночь на 2 августа случилось страшное ДТП, к которому привели ночные гонки на трассе с ослабленными требованиями к скоростному режиму, — мотоцикл байкера буквально разорвало.

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