27.53 / 27.73 32.34 / 32.72
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве женщина за рулем автомобиля Mazda протаранила Mitsubishi Lancer с ребенком в салоне (видео)

0:54 3 августа 2020
ДТП в Деснянском районе

В Деснянском районе столицы, где накануне ночные мотогонки привели к трагедии, вечером в воскресенье, 2 августа, случилось еще одно ДТП: автомобиль Mazda cx7 протаранил Mitsubishi Lancer, в салоне которого находился ребенок.

От этом передает ресурс Вартові.Еспресо.

Как рассказывают свидетели происшествия — кроссовер Mazda cx7 на хорошей скорости протаранил в заднюю часть едущий в попутном направлении Mitsubishi Lancer.

От удара ехавшую впереди Mitsubishi отбросило в отбойник, а сама Mazda перевернулась.

У Деснянському районі жінка за кермом кросовера Mazda протаранила Mitsubishi, в якому їхала сім'я з маленькою дитиною, після чого перекинулась… Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими

Опубліковано Вартові еспресо Неділя, 2 серпня 2020 р.

Отмечается, что в Mitsubishi находилась семья с маленьким ребенком. Благодаря детском креслу, в котором сидел малыш, он не получил серьезных травм. Однако все же врачи «скорой» госпитализировали маленького пассажира для детального обследования.

Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия.

В свою очередь, водитель Mazda от помощи врачей отказалась. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка-Бердянск в Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Мендель

В ОП прокомментировали слухи о якобы беременности Мендель от Зеленского

ДТП в Деснянском районе

В Киеве женщина за рулем автомобиля Mazda протаранила Mitsubishi Lancer с ребенком в салоне (видео)

Орудия преступления

Женщина ночами рыла тоннель, чтобы освободить сына из тюрьмы: выяснились подробности (видео)

ДТП с маршруткой в Египте

Смертельное ДТП в Египте: в районе пирамид Гизы микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер