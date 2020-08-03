В Киеве женщина за рулем автомобиля Mazda протаранила Mitsubishi Lancer с ребенком в салоне (видео)

В Деснянском районе столицы, где накануне ночные мотогонки привели к трагедии, вечером в воскресенье, 2 августа, случилось еще одно ДТП: автомобиль Mazda cx7 протаранил Mitsubishi Lancer, в салоне которого находился ребенок.

От этом передает ресурс Вартові.Еспресо.

Как рассказывают свидетели происшествия — кроссовер Mazda cx7 на хорошей скорости протаранил в заднюю часть едущий в попутном направлении Mitsubishi Lancer.

От удара ехавшую впереди Mitsubishi отбросило в отбойник, а сама Mazda перевернулась.

У Деснянському районі жінка за кермом кросовера Mazda протаранила Mitsubishi, в якому їхала сім'я з маленькою дитиною, після чого перекинулась… Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими Опубліковано Вартові еспресо Неділя, 2 серпня 2020 р.

Отмечается, что в Mitsubishi находилась семья с маленьким ребенком. Благодаря детском креслу, в котором сидел малыш, он не получил серьезных травм. Однако все же врачи «скорой» госпитализировали маленького пассажира для детального обследования.

Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия.

В свою очередь, водитель Mazda от помощи врачей отказалась. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка-Бердянск в Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека.

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