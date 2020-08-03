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Лидер группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец станет участником нового сезона «Танців з зірками» (видео)
Лидер рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец принял вызов #танціззіркамиchallengе от участника групп «MOZGI» и «Время и Стекло» Позитива, и уже этой осенью выйдет на паркет в новом сезоне «Танців з зірками» на канале «1+1». Музыкант опубликовал на своих страницах в соцсетях ролик, в котором показал, что уже готовится к участию в проекте и неплохо двигается. Танчинец бросил вызов футболисту, герою шоу «Холостяк» Сергею Мельнику.
«Я принимаю участие в „Танцях з зірками“, потому что это вызов! А я очень люблю принимать вызовы, доказывая самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем — все! Все сложно: начиная с запоминания шагов и держания осанки, до демонстрации того, что ты — как „рыба в воде“. Нужно улыбаться, сиять и дарить людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательности движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас очень борюсь с самим собой ради крутого результата», — прокомментировал Сергей свое участие в шоу.
Напомним, в новом сезоне шоу на паркет выйдут Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а также Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, Alyona Alyona и Юрий Гурич.
Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта. Напомним, уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.
Участница шоу Надежда Мейхер в интервью «ФАКТАМ» рассказала о своей танцевальной карьере.28
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