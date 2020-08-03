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Чуть не врезался в людей: в сеть попало видео ДТП с переворотом в Киеве
В сеть попал момент ДТП на улице Владимирской в Киеве, где Skoda Fabia, ехавшая в сторону Подола, перевернулась на крышу.
Видео в социальные сети выкладывает Патрульная полиция Киева. На кадрах видно, что машина едет в сторону пешеходов, но в последний момент отворачивает в сторону.
«Водитель Skoda Fabia, вероятно, не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него в салоне автомобиля были еще два человека. Пассажиры значительных травм не получили и отказались от помощи медиков», — говорится в комментарии к видео.
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