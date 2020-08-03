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В центре Киева перевернулось авто, есть пострадавший (видео)
Вечером в воскресенье, 2 августа, помимо «тарана» автомобилем Mazda другого «японца» — Mitsubishi Lancer — напротив ТЦ SkyMall, в Киеве произошло еще одно ДТП.
В нем на Владимирском спуске автомобиль Skoda Fabia опрокинулся на крышу.
Об этом передают «Киев Оперативный» и dtp.kiev.ua.
«Экстрим такси: Skoda Fabia с 2 пассажирами опрокинулась на крышу при попытке спуска с Европейской на Почтовую», — говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель Skoda Fabia отправлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17 с закрытой черепно-мозговой травмой.
В то же время двое пассажиров не пострадали и от помощи отказались.
На месте инцидента работали врачи и правоохранители, которые пытались установить информацию о пострадавших и причинах аварии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на Троещине в ночь на 2 августа случилось страшное ДТП, которое было вызвано, по всей видимости, ночными гонками на трассе.31
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