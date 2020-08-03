Будьте осторожны на дорогах: гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака

Вторник, 4 августа, — день, когда следует проявить осмотрительность, находясь на дорогах. Сегодня нежелательно отправляться в дальние поездки. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день читайте здесь

ОВЕН

Энергии у вас сейчас — хоть отбавляй. Однако постарайтесь ставить перед собой вполне выполнимые и реальные задачи, иначе ваш энтузиазм может быстро иссякнуть.

ТЕЛЕЦ

Неожиданные события могут в корне изменить ваши планы. Старайтесь держать руку на пульсе и быстро реагировать на происходящее — только при таких условиях сумеете справиться с поставленными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ

День хорош для наведения порядка как в делах, так и в собственных мыслях. Спокойно проанализировав недавние события, сумеете найти ответ на давно волнующий вас вопрос. Позаботьтесь о профилактике хронических заболеваний.

РАК

Какие-то второстепенные дела могут постоянно отвлекать от главного. Поэтому, прежде чем приступать к действиям, следует наметить себе четкий план.

ЛЕВ

В погоне за легкой наживой можете допустить довольно много ошибок, а прибыль может оказаться не так уж и велика. Хорошенько подумайте, что для вас важнее: журавль в небе или синица в руках.

ДЕВА

День хорош для встреч с друзьями. Также будет возможность решить какие-то проблемы личного характера. Проявите осторожность, находясь на дорогах не только в качестве водителя, но и пешехода.

ВЕСЫ

Вас не пугают преграды, которые могут возникнуть на вашем пути, и уж тем более они не заставят отказаться от достижения задуманного. Услышав критику в своей адрес, спокойно проанализируйте сказанное и сделайте соответствующие выводы.

СКОРПИОН

Сегодня постарайтесь быть в центре происходящего и тщательно анализируйте поступающую информацию. Воспользовавшись услышанным, сумеете продвинуться далеко вперед на пути к воплощению задуманного.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина дня подходит для решения животрепещущих вопросов в различных инстанциях. Ближе к вечеру старайтесь держать язык за зубами, если не хотите, чтобы ваша личная жизнь стала достоянием общественности.

КОЗЕРОГ

День подходит скорее для отдыха, нежели для каких-либо активных действий. По возможности проведите это время в уединенной обстановке, это поможет восстановить душевную гармонию. Нежелательно в этот период решать вопросы финансового характера.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для домашних хлопот. Легко удастся решить некоторые бытовые проблемы. Дети порадуют успехами, однако старайтесь не упускать сегодня своих чад из виду.

РЫБЫ

Воздержитесь от принятия спонтанных решений, следите за изменением хода происходящего, прислушивайтесь к мнению специалистов, только в таком случае вам гарантирован успех. Вторая половина дня подходит для дружеских посиделок.

Хорошего вам дня!

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