Куда направлялись задержанные в Беларуси «вагнеровцы»: российский дипломат придумал новую версию

Задержанные под Минском российские наемники ЧВК «Вагнер» якобы находились в Беларуси транзитом и направлялись в Латинскую Америку. Такое заявление сделал консул РФ в Беларуси Кирилл Плетнев.

По словам Плетнева, каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был транзитный проезд.

«Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», — цитирует «Интерфакс» слова российского консула.

По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего — в третью страну.

Между тем, руководитель следственной группы Беларуси заявил, что задержанные запутались в своих показаниях. Некоторые из них не могли назвать страну, в которую направлялись.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов Беларуси. Киев предложил Минску провести экстрадицию тех «вагнеровцев», кто засветился в боевых действиях на Донбассе.

О том, как на Западе отреагировали на громкий скандал с «вагнеровцами» в Беларуси, в материале «ФАКТОВ».

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