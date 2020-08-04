Под подозрением хакеры Путина: в Британии может разгореться скандал со взломом почты министра

Имеющие на Западе недобрую репутацию российские хакеры могут попасть в еще одну неприятную историю в связи со взломом почтового ящика бывшего британского министра международной торговли Лиама Фокса (на фото).

В результате взлома были раскрыты секретные документы, относящиеся к торговым переговорам между Великобританией и США. Переписка велась в период подготовки к парламентским выборам в Великобритании, пишет Радио.Свобода со ссылкой на Reuters.

В сообщении утверждается, что взлом аккаунта Лиама Фокса и последующая утечка документов — это один из наиболее важных примеров, дающих повод подозревать Россию в попытках вмешиваться в британскую политику.

Хакеры неоднократно пользовались аккаунтом Фокса в период между 12 июля и 21 октября прошлого года, пишет агентство со ссылкой на два анонимных британских источнка, непосредственно знакомых с обстоятельствами дела. По их словам, атака проведённая хакерами, имеет признаки государственной поддержки.

Представитель британского правительства отказалась комментировать появившуюся информацию, поскольку, по её словам, «расследование продолжается».

Хакеры похитили документы с подробностями торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. Эти документы были опубликованы в интернете.

Оппозиционная лейбористская партия Великобритании воспользовалась утечкой документов, чтобы критиковать правящую Консервативную партию в предвыборный период 2019 года. Лейбористы заявляли, что раскрытые документы подтверждают намерение правительства Бориса Джонсона продать Соединённым Штатам Национальную службу здравоохранения Великобритании. Эти обвинения неоднократно отвергались британским премьером, отмечает Reuters.

В докладе британского парламента, опубликованном в прошлом месяце утверждается, что Москва пыталась влиять в 2014 году на исход референдума о независимости Шотландии. Авторы доклада считают, что правительство не сумело должным образом расследовать возможные попытки России влиять на исход референдума 2016 года о Брекзите.

Если обвинения о причастности российских хакеров ко взлому будут доказаны, то отношения между Великобритании и РФ могут еще больше ухудшиться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании разоблачили операцию россиян, пытавшихся получить доступ к информации о разработке вакцины против COVID-19.

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